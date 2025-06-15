Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'nde İlk Nikah Töreni Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'nde ilk kez nikah töreni yapıldı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın kıydığı nikahın ardından müze, Trabzonlu çiftlerin nikah işlemlerine açıldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Tarihi Hasan Paşa Asker Hamamı Müzesi'nde nikah töreni gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, müzenin bahçesinde düzenlenen törende Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Nurhayat Büyüktosun ve İsmail Kazan çiftinin nikahını kıydı.

Kaya, çeşitli etkinliklerde kullanıma açılan müzede ilk kez nikah kıyıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzon'umuzda nikah salonu ihtiyacı var. Biz de bu ihtiyacı gidermek için 'Acaba müzemizi nikah işlemlerine açabilir miyiz?' diye düşündük ve bu güzel alanı Trabzonlu hemşehrilerimizin nikah törenlerini yapması için hizmetlerine sunduk. Vatandaşlarımız gayet makul bir ücretle nikah törenlerini bu güzel bahçede gerçekleştirebilecekler."

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Kültür Sanat
Herzog: 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah

İsrail Cumhurbaşkanı bilançoyu paylaştı: Çok üzücü ve zor bir sabah
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran: Saldırılar biterse biz de dururuz

İran'dan beklenmedik mesaj! Durmak için bir şartları var
Fenerbahçe'den golcü hamlesi! Guessand'a resmi teklif

Fenerbahçe'ye golcü beklenmedik yerden! Görüşmeler başladı
4 yaşındaki çocuk 'Annem beni dövüyor' dedi, korkunç gerçek kamerada ortaya çıktı

Anneden 4 yaşındaki çocuğuna şiddet! Gizli kamera her şeyi kaydetti
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
İran'da okullar süresiz tatil edildi, İsrail'de OHAL uzatıldı

Savaş uzun mu sürecek? İsrail ve İran'dan peş peşe kritik kararlar
İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın

İsrailli kadının gözyaşları! Hüngür hüngür ağladığı şeye bakın
İran'dan savaşta bir ilk! Hayfa'yı hipersonik füzelerle vurdular

Savaşta tehlikeli eşik aşıldı! İran, İsrail'i ilk kez bu silahla vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.