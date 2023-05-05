Süryaniler Şırnak'taki Kutsal Sefine Bölgesini Ziyaret Etti

Şırnak'ta Nuh Tufanı sonrası Nuh'un Gemisi'nin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal kabul edilen 2 bin 114 rakımlı 'Sefine' bölgesini ziyaret eden Süryaniler, burada ilahiler okudu.

NUH'UN Gemisi'nin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen ve kutsal olarak kabul edilen Şırnak'taki Cudi Dağı 'Sefine' bölgesini ziyaret eden Süryaniler, burada ilahiler okudu.

Şırnak'ta Nuh Tufanı sonrası Nuh'un Gemisi'nin ilk karaya oturduğu yer olarak rivayet edilen, Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal kabul edilen 2 bin 114 rakımlı 'Sefine' bölgesini, Şırnak Üniversitesi ile Freie Universität Berlin, Universidad de Salamanca ve Landeszentrale für politische Bildung Hamburg tarafından ortaklaşa düzenlenen '1'inci Uluslararası Turabdin Sempozyumu'na katılan Süryaniler ziyaret etti.