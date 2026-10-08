Sultan Kızıldağ, Afşin'de yaklaşık iki asırlık eşyaları Sultan Köşkü'nde sergiliyor

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan Sultan Kızıldağ, ailesinden miras kalan ve vatandaşların bağışladığı yaklaşık iki asırlık eşyaları bir araya getirerek geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

Afşin ilçesinde yaşayan Sultan Kızıldağ, işinden arta kalan zamanlarda kendisinin oluşturduğu Sultan Köşkü ismini verdiği mekanda, geçmişten kalan eşyaları büyük bir titizlikle koruyor. Kızıldağ, babası, annesi, dedesi ve ninesinden kalan hatıralarla başlayan koleksiyonu, çevresindeki vatandaşların kendi ailelerinden kalan eşyaları getirmesiyle genişletti. Ardından Kızıldağ, yaklaşık iki asırlık bu eşyaları sergilediği bir mekan hazırladı.

"Ne kadar para teklif edilirse edilsin vermem"

Köşkte bulunan her eşyanın kendisi için ayrı bir hikayesi olduğunu belirten Sultan Kızıldağ, "Buradaki eserlerin kim tarafından verildiğini ve yaşanmışlıklarını biliyorum. Şu anda ne kadar para teklif edilirse edilsin, asla bir tane dahi eser veremem. Hepsinin maddi değerinden fazla manevi değeri var" dedi.

Eski eşyalardaki işçilik ve kullanılan malzemelerin geçmişteki yaşam kültürünü gözler önüne serdiğini ifade eden Kızıldağ, "Tüm yokluklara rağmen ecdadımızın ne kadar zevkli ve kaliteli işler yaptığını görüyoruz. İnce işçilik ve kaliteli malzemelerle ortaya çok güzel eserler çıkarmışlar" diye konuştu.

Geçmişten kalan eşyalara sahip çıkmanın bir vefa örneği olduğunu dile getiren Kızıldağ, "Vefanın sadece insana karşı değil, eşyaya karşı da olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı