Şiir yarışmasının kazananları belli oldu
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen 'Gençler Arası Kültür ve Sanat' etkinlikleri çerçevesinde şiir yarışması düzenlendi.
Afyonkarahisar Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışma, 13-17 yaş ve 18-25 yaş olmak üzere iki farklı kategoride yapıldı. 13-17 yaş kategorisinde Ebru Albayrak birinci, Feyza Nur Karayer ikinci, Sümeyye Çakır üçüncü oldu.
18-25 yaş kategorisinde ise Emir Selim Oğur birinciliği elde ederken, Zehra Selek ikinci, Zehra Toral üçüncü sırada yer aldı.
Kategorilerinde birinci olan gençler, Muğla'da düzenlenecek bölge yarışmasında Afyonkarahisar'ı temsil edecek. - AFYONKARAHİSAR