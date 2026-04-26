Ses yarışmasının kazananları belli oldu

Afyonkarahisar Gençlik Merkezinde düzenlenen 11. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen ses yarışması il finalleri tamamlandı.

Toplam 59 gencin katıldığı yarışmada, yapılan ön elemenin ardından il finali gerçekleştirildi. Finalde Solo Popüler Müzik kategorisinde Buse Bülbül birinci olurken, Solo Türk Müziği kategorisinde ise Berfin Demir birinciliği elde etti. Kategorilerinde birinci olan yarışmacılar, 12 Mayıs'ta Muğla'da düzenlenecek bölge finallerinde Afyonkarahisar'ı temsil edecek.

Program sonunda dereceye giren yarışmacılara başarı belgeleri ve hediye çekleri takdim edildi. Yarışmanın jüri üyelerine teşekkür belgeleri ve plaket verilirken, sahne alan saz ekibine de teşekkür belgeleri sunuldu. - AFYONKARAHİSAR

