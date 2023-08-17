Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 84 yaşındaki ses sanatçısı Cahit Seyhanlı'nın cenazesi Asri Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene, ailesi, yakınları ve birçok siyasi isim katıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede dün vefat eden 84 yaşındaki ses sanatçısı Cahit Seyhanlı'nın cenazesi toprağa verildi.

Seyhanlı için Asri Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Seyhanlı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ile MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı ve vatandaşlar katıldı.

Seyhanlı'nın cenazesi burada kılınan namazın ardından toprağa verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de cenazeye çelenk gönderdi.