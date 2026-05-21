Haberler

Buray, Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde Binlere Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Buray, Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde Binlere Unutulmaz Bir Gece Yaşattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan şarkıcı Buray, sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyleyerek coşkulu bir konser verdi; izleyiciler, festival atmosferini hep bir ağızdan şarkılara eşlik ederek doyasıya yaşadı.

ESKİŞEHİR Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan şarkıcı Buray, söylediği şarkılar ile konser alanını dolduran binlerce kişiye müzik dolu bir gece yaşattı.

Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Buray konserine müzikseverler, yoğun ilgi gösterdi. Festival alanını dolduran izleyiciler, şarkıcının sevilen şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik ederek festival atmosferini doyasıya yaşadı. Sevilen şarkıcı, 'İstersen', 'Aşk mı Lazım' ve 'Senin Yüzünden' gibi hafızalara kazınan parçalarını Eskişehirli hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Güçlü sahne performansı ve sevilen repertuvarıyla büyük beğeni toplayan Buray, konser boyunca izleyicilerinden yoğun alkış aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya mesajı Efes Tatbikatı'ndan verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku

Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku
Takımı şampiyon olunca krallar gibi karşılandı

Okula gittiğinde gördüğü manzaraya inanamadı
Selin vurduğu ABD'de kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı

Selin vurduğu kentte kabus anları! Otobüsten inerken akıntıya kapıldı
Metrelerce yüksekten düşen kediyi bakın nasıl kurtardılar

Yüreklerin ağza geldiği anlar! Bakın nasıl hayatta kaldı
Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi, 3 tutuklama

Bursa'da ‘change’ araç operasyonu: 28 araç ele geçirildi
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı

Korkuları artıran görüntü! Şehir boşaltıldı, arabaları bile bağladılar
Bu kadarı da fazla artık! Tüpraş Stadyumu’na yapılana tepki yağıyor

Yorumu size bırakıyoruz!