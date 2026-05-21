Buray, Eskişehir Kültür Yolu Festivali'nde Binlere Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

ESKİŞEHİR Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan şarkıcı Buray, söylediği şarkılar ile konser alanını dolduran binlerce kişiye müzik dolu bir gece yaşattı.

Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Buray konserine müzikseverler, yoğun ilgi gösterdi. Festival alanını dolduran izleyiciler, şarkıcının sevilen şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik ederek festival atmosferini doyasıya yaşadı. Sevilen şarkıcı, 'İstersen', 'Aşk mı Lazım' ve 'Senin Yüzünden' gibi hafızalara kazınan parçalarını Eskişehirli hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Güçlü sahne performansı ve sevilen repertuvarıyla büyük beğeni toplayan Buray, konser boyunca izleyicilerinden yoğun alkış aldı.

