Sarıçam ormanlarındaki bozayı, vaşak, domuz ve kurtları fotokapanlar görüntüledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında yaşayan bozayı, vaşak, domuz ve kurtların hareketliliği fotokapanlar ile kaydedildi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında yaşayan bozayı, vaşak, domuz ve kurtların hareketliliği fotokapanlar ile kaydedildi.

KuzeyDoğa Derneği tarafından 2006 yılında başlatılan "Büyük Etoburların Araştırılması" projesi kapsamında, sarıçam ormanlarıyla çevrili Allahuekber Dağları Milli Parkı'nın, Hamamlı, Komdere, Suludere, Cıbıltepe, Acısu, Handere ve Keklik vadisi bölgesine fotoğraf ve video çekebilen 62 fotokapan yerleştirildi.

Bölgede sürekli gözlenen yaban hayvanlarının popülasyonları da takip ediliyor.

Fotokapanlarca bu kış sezonunda, Kafkas vaşağı, bozayı, kurt ve domuzların hareketlilikleri kaydedildi.

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, AA muhabirine, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Iğdır, Utah ve Koç üniversiteleri ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri projeyle yaban hayatını izlemeye ve araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

"Fotokapan çalışması çok önemli"

Sarıkamış'ta özellikle ulaşılamayan alanlarda adeta ilim insanlarının gözü olan fotokapanların çalıştığını anlatan Çoban, şöyle konuştu:

"Bu zorlu şartlarda bazı kameralarımızdaki görüntülere erişmeyi başardık. Kurdun, bozayının ya da vaşağın yeni yağmış karın üzerinde geçişlerini gözlemliyoruz. Fotokapan çalışması burada çok önemli. Hem yaz hem kış uygulaması gerekiyor. Yaz ve kış hayvanların hareketleri değişiyor. Yazın daha sessiz bölgelere çekilen vaşaklar, kurtlar, kışın ormanın kenarına gelebiliyorlar. Biz bunu fotokapanlar sayesinde görebiliyoruz."

Çoban, fotokapanların bilim insanlarına çok büyük fayda sağladığına işaret ederek, "Bu sayede hayvanların hareketlerini ve davranışlarını görüyoruz. Hayvanların hareketleri, davranışları, özellikle bulduğumuz kaşınma ağaçlarına yerleştirdiğimiz kameralar, kışın hayvanların ağaçları tek tek kontrol ettiklerini, gen kokularını bu ağaçlara bırakarak yıl boyu bu rutini devam ettirdiklerini ortaya çıkardık. Bu çalışmalar devam ettikçe yeni fikir ve düşünceler ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.