Samsun Devlet Opera ve Balesi "Balerin" balesinin prömiyerini yaptı

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Balerin" balesini Samsun'da sanatseverlerle buluşturdu.

Bale sanatçısı bir annenin yanında büyüyen küçük bir kızın annesi gibi balerin olma hayaliyle başladığı yolculuktaki eğitim sürecini ve profesyonel bir sanatçı olarak sahneye çıkışını konu alan eser, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde izleyicinin beğenisine sunuldu.

Librettosunu ve rejisörlüğünü Görkem Cengiz'in yaptığı eserin müziği Antonio Vivaldi, Fırat Aktav, Çağaç Arın Öztornacı, Özdeğer Bilgen ve Anna Tarakanova Shvetcov'a ait.

11 farklı koreografiden oluşan eserin koreografisini Buse Cengiz, Damla Oktay, Rüya Özvar, Arzu Kaya, Zeynep Bengier, Özlem Özdemir, Yunus Emre Örgüt ve Çağıl Han Öztornacı üstlendi.

Eserin dekor ve kostüm tasarımını Zekiye Şimşek, ışık tasarımını Oğuz Murat Yılmaz, video projeksiyon tasarımını ise Murat Turgut hazırladı.

Kapalı gişe prömiyeri yapılan tek perdelik bale, sanatseverlerden ilgi gördü.

"Balerin" balesi 2, 14 ve 16 Mayıs'ta yeniden sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın
