Sakarya'nın üre tatlısı coğrafi işaretle tescillendi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından yapılan başvuru sonucunda, Sakarya'nın üre tatlısı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret ile tescillendi. Üre tatlısı, Sakarya'nın zengin kültürel mirasının bir parçası olarak ön plana çıkıyor.

Sakarya'nın üre tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı açıklamada, coğrafi işaret tescil başvurusu yaptıkları tatlının onay sürecinin tamamlandığını bildirdi.

Kentin, toprağından bereket fışkıran zengin kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Altuğ, bu mirasın çıktılarının da yüzlerce lezzete yansıdığını ifade etti.

Altuğ, göçlerle kurulan medeniyet kenti Sakarya'da onlarca ayrı kültürün uyum içinde yaşadığına, birbirlerini beslediğine değinerek, her geçen gün büyüyen kentin sanayisi, ticari kabiliyeti, tarımsal hazinesi, beşeri sermayesi ve stratejik konumuyla her zaman ön planda olduğunu vurguladı.

SATSO'nun kentte en çok coğrafi işaret başvurusu yapan ve alan kurumlardan olduğuna işaret eden Altuğ, daha önce "Adapazarı Dartılı Keşkek", "Adapazarı Islama Köftesi", "Adapazarı Kabak Tatlısı", "Pamukova Ceviz Ezmesi", "Pamukova Kavunu", "Sakarya Abhaz (Abaza) Peyniri", "Sakarya Kazımpaşa Köftesi", "Taraklı Enginarı", "Taraklı Uğut Tatlısı", "Taraklı Şimşir Kaşık", "Taraklı Şimşir Tarak"ın coğrafi işaret aldığını anımsattı.

Altuğ, "Sakarya Üre Tatlısı"nın, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Sakarya'nın bu kültür mirasını da tescillemiş olduk. Ana malzemesi darı olan üre tatlısı, Kaynarca manav mutfağında bayramlarda, kınalarda ikram olarak sunulur. Diğer bir coğrafi işaret tescilli ürünümüz dartılı keşkekin arkasından yenmesi adet ve makbuldür. İlimize ve Sakaryalılara hayırlı olsun. Sakarya'ya değer katan ürünlerimizle markalaşmaya devam edeceğiz."