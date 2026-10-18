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Saimbeyli’nin kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerle kutlandı

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Saimbeyli’nin kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerle kutlandı
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Adana’nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla anma ve kutlama programı düzenlendi.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla anma ve kutlama programı düzenlendi.

Saimbeyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kapsamında düzenlenen program, şehitlik ziyaretiyle başladı. Şehitlikte gerçekleştirilen ziyarette, vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı.

Program, çelenk sunma töreniyle devam etti. Törende, kurtuluş mücadelesinin kahramanları saygı ve minnetle yad edildi.

İlçe halkının katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programında ise Saimbeyli'nin kurtuluşunun tarihi önemi vurgulanırken, milli mücadele ruhu ve bağımsızlığın önemi ön plana çıkarıldı.

Anma ve kutlama programı, gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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