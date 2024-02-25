Rame'in dans etme isteğini Murat Karahan el hareketiyle reddetti

Limak Filarmoni Orkestrası, 2024'ün ilk konserini İstanbul'da Zorlu PSM'de gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj ile sahne alan Limak Filarmoni Orkestrası izleyicilere müzik ziyafeti sunarken Rame Lahaj'ın, Murat Karahan'ın elinden tutarak dans etmeye çalışması, Karahan'ın el işareti yaparak reddetmesiyle sonuçlandı. O anlar, seyircileri gülümsetti.

RAME BİR ANDA MURAT KARAHAN'LA DANS ETMEYE ÇALIŞTI

İstanbul'da Zorlu PSM'de 23 Şubat Cuma günü düzenlenen Limak Filarmoni Orkestrası konserinde dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj'la birlikte sahne aldı. Orkestra, 2 saati aşan konserde, performansı ve repertuarıyla izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Konser sırasında Rame Lahaj'ın Murat Karahan'la birden dans etmeye çalışması şaşırtırken Karahan, Rame'i elinin tersiyle yanıtladı. Sahnede ortaya çıkan anlar izleyicilerin gülümsemesine neden oldu.

MURAT KARAHAN KİMDİR?

1977 yılında dünyaya gelen Murat Karahan ilk, orta ve lise eğitimini T.E.D. Ankara Koleji'nde tamamlayan Murat Karahan, 1996 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne girdi. 2003 yılında lisans programını, 2006 yılında yüksek lisans ve 2010 yılında doktora programını tamamladı.

2003 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında Roma'ya giderek, iki yıl boyunca, ünlü soprano Renata Scotto ile Santa Cecilia Akademisi başkanı Profesör Bruno Cagli'nin özel öğrencisi oldu.

2018'den 2023 yılına kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan sanatçı, yeni eserlerin bestelenmesi ve sahnelenmesi konusunda etkili çalışmalarda bulunmaktadır.