Üye Girişi
Haberler

Rame'in dans etme isteğini Murat Karahan el hareketiyle reddetti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Limak Filarmoni Orkestrası, İstanbul Zorlu PSM'de yılın ilk konserini verdi. Konser sırasında ünlü tenor Murat Karahan, Rame Lahaj'ın dans etme teklifini elinin tersiyle reddederken ortaya çıkan görüntü seyircileri gülümsetti.

Limak Filarmoni Orkestrası, 2024'ün ilk konserini İstanbul'da Zorlu PSM'de gerçekleştirdi. Dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj ile sahne alan Limak Filarmoni Orkestrası izleyicilere müzik ziyafeti sunarken Rame Lahaj'ın, Murat Karahan'ın elinden tutarak dans etmeye çalışması, Karahan'ın el işareti yaparak reddetmesiyle sonuçlandı. O anlar, seyircileri gülümsetti.

RAME BİR ANDA MURAT KARAHAN'LA DANS ETMEYE ÇALIŞTI

İstanbul'da Zorlu PSM'de 23 Şubat Cuma günü düzenlenen Limak Filarmoni Orkestrası konserinde dünyaca ünlü tenorlar Murat Karahan, Ramon Vargas ve Rame Lahaj'la birlikte sahne aldı. Orkestra, 2 saati aşan konserde, performansı ve repertuarıyla izleyicilerin büyük ilgisiyle karşılaştı.

Konser sırasında Rame Lahaj'ın Murat Karahan'la birden dans etmeye çalışması şaşırtırken Karahan, Rame'i elinin tersiyle yanıtladı. Sahnede ortaya çıkan anlar izleyicilerin gülümsemesine neden oldu.

MURAT KARAHAN KİMDİR?

1977 yılında dünyaya gelen Murat Karahan ilk, orta ve lise eğitimini T.E.D. Ankara Koleji'nde tamamlayan Murat Karahan, 1996 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'ne girdi. 2003 yılında lisans programını, 2006 yılında yüksek lisans ve 2010 yılında doktora programını tamamladı.

2003 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde solist sanatçı olarak çalışmaya başladı. 2009 yılında Roma'ya giderek, iki yıl boyunca, ünlü soprano Renata Scotto ile Santa Cecilia Akademisi başkanı Profesör Bruno Cagli'nin özel öğrencisi oldu.

2018'den 2023 yılına kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni olarak görev yapan sanatçı, yeni eserlerin bestelenmesi ve sahnelenmesi konusunda etkili çalışmalarda bulunmaktadır.

Haberler.com Haber Merkezi / Selahattin Demirel - Kültür Sanat

Murat Karahan Yaşam Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

Tanyeli kanser mi? Tanyeli ne kanseri? Tanyeli hasta mı, Tanyeli hastalığı ne? Tanyeli kimdir? Tanyeli kaç yaşında, nereli, evli mi, gerçek adı ne? Tarihte bugün ne oldu? 23 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 24 Şubat'ta doğan ünlüler! 24 Şubat'ta ne oldu? 24 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşananlar! River Plate Boca Juniors maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? River Plate Boca Juniors ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? AZ Alkmaar Ajax maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? AZ Alkmaar Ajax ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Panathinaikos Kifisias maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Panathinaikos Kifisias ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Real Madrid Sevilla maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Real Madrid Sevilla ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Milan Atalanta maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Milan Atalanta ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Juventus Frosinone maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Juventus Frosinone ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Manisa FK Gençlerbirliği maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Manisa FK Gençlerbirliği ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Trabzonspor Adana Demirspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Trabzonspor Adana Demirspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ? Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Alanyaspor ne zaman, saat kaçta, ŞİFRESİZ Mİ?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title