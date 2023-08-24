Piyanist Gülsin Onay, 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde konser verdi

Piyanist Gülsin Onay, Bitez'deki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde konser verdi. Devlet sanatçısı Onay, Schubert, Chopin ve Liszt gibi bestecilerin eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle sahne aldı.