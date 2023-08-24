Piyanist Gülsin Onay, 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde konser verdi
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Piyanist Gülsin Onay, Bitez'deki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali'nde konser verdi. Devlet sanatçısı Onay, Schubert, Chopin ve Liszt gibi bestecilerin eserlerinden oluşan özel bir seçkiyle sahne aldı.
Piyanist Gülsin Onay, 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali kapsamında Bitez'deki Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'nde konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda düzenlenen festival, devlet sanatçısı Onay'ı konuk etti.
Zefirya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki konserde Onay, sevenlerinin karşısına Schubert, Chopin ve Liszt gibi bestecilerin başyapıt niteliğindeki eserlerinden derlediği özel bir seçkiyle çıktı.
20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali???????, 28 Ağustos'a kadar sürecek.