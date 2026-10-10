Piri Reis Dünya Haritası replikası Santo Domingo'da Faro a Colon'a bağışlandı

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SANTO Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliği, ünlü denizci Piri Reis Dünya Haritası'nın replikasını Santo Domingo'daki Kristof Kolomb'a adanan Faro a Colon Anıtı ve Müzesi'ne düzenlenen törenle bağışladı.

Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Faro a Colon'da düzenlenen törene, Dominik Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra üniversite rektörleri, akademisyenler, çeşitli müzelerin yöneticileri ve temsilcileri ile basın ve medya kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Dominik Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdürü Joan Ferrer ile Faro a Colon Müzesi Müdürü Eliezer Nolasco, Piri Reis'in 1513 yılında hazırladığı dünya haritasının tarihi ve kültürel önemine dikkati çekti.

Konuşmalarda, haritanın dünya haritacılığı ve denizcilik tarihi açısından taşıdığı önem ile farklı coğrafi kaynaklardan yararlanılarak hazırlanmış olması ele alındı.

Amerika'yı gösteren dünya haritaları ve "Kitab-ı Bahriye" adlı eseriyle tanınan ünlü denizci, kaptan ve kartograf Piri Reis'in 1513'te hazırladığı harita, Kristof Kolomb'un Yeni Dünya'ya ulaşmasından kısa süre sonra çizilmesiyle dikkati çekiyor.

Haritanın hazırlanmasında, Kolomb'a ait çizimler dahil dönemin çeşitli coğrafi kaynaklarından yararlanıldığı ifade ediliyor.

Piri Reis Dünya Haritası replikasının Faro a Colon'a bağışlanması, mekanın tarihi niteliği açısından özel bir anlam taşıyor.

Faro a Colon'da Piri Reis Haritası

Kolomb'un tarihi mirasını yaşatan Faro a Colon Müzesi'nin Piri Reis Haritası'na ev sahipliği yapması, dünya denizcilik ve keşif tarihinin iki köklü simgesini aynı mekanda buluşturuyor.

Türkiye'nin Santo Domingo Büyükelçisi Emriye Bağdagül Ormancı, törendeki konuşmasında bilginin sınır tanımadığını söyledi.

Denizciler ve haritacıların asırlar boyu biriktirdiği tecrübenin insanlığın dünyayı anlamasına katkı sunduğunu belirten Ormancı, aktarılan bilginin evrensel niteliğine işaret etti.

Söz konusu bağışın Faro a Colon'un kültürel birikimine katkı sağlaması, aynı zamanda ziyaretçilere Piri Reis'in tarihi mirasını ve haritacılığın dünyayı anlamadaki rolünü daha yakından tanıma imkanı sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA