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Olten Filarmoni Orkestrası, İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

Olten Filarmoni Orkestrası, İzmir'de Unutulmaz Bir Konser Verdi
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Dünyaca ünlü İtalyan şef Dario Macellari yönetimindeki Olten Filarmoni Orkestrası, İzmir'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği konserde, Signum Saksafon Kuartet ile birlikte seslendirdiği eserlerle geceye damgasını vurdu.

Olten Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü İtalyan şef Dario Macellari yönetiminde İzmir'de sahne aldı.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde, Avrupa'nın prestijli konser salonları ve festivallerinde sahne alan, Lugano ve Berlin gibi uluslararası yarışmalarda ödüller kazanan Signum Saksafon Kuartet, İtalyan şef Dario Macellari yönetimindeki orkestraya eşlik etti.

Repertuarda, Astor Piazzolla'nın iki gitar için bestelenmiş ünlü "Tango Suite" adlı eseri, Signum Saksafon Kuartet tarafından özel düzenlemeyle seslendirildi.

Konserin ikinci bölümünde Çaykovski'nin "Op. 36 numaralı Fa minör 4. Senfonisi" de seslendirildi.

Konser, sanatseverlerden büyük alkış aldı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Kültür Sanat
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