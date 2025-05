Olten Filarmoni Orkestrası 2024-2025 Sezonunu Nils Landgren Konseriyle Tamamlayacak

Olten Filarmoni Orkestrası, 2024-2025 sezonunu dünyaca ünlü caz ve funk tromboncusu Nils Landgren konseriyle tamamlayacak.

Orkestradan yapılan açıklamaya göre, konser 21 Mayıs saat 20.30'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek. Orkestrayı deneyimli şef Jurjen Hempel yönetecek.

"The Man with the Red Horn" (Kırmızı trombonlu adam) olarak tanınan Landgren, kendine özgü vokal tarzı, trombon tekniği ve sahne enerjisiyle caz ve funk müziğinin zengin tınılarını İzmir'deki sanatseverlerle buluşturacak.

Konserin ilk bölümünde Landgren'e Robert Mehmet İkiz ve Hans Andersson eşlik edecek. Konserin ikinci bölümünde Nils Landgren, Olten Filarmoni Orkestrası ile birlikte caz ve funk repertuarından eserler seslendirecek.

Orkestra, önümüzdeki yıl tematik konserler, özel konuk sanatçılar ve yenilenen repertuvarıyla müzikseverlerle buluşmayı sürdürecek.