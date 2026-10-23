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Ödüllü müzede öğrenciler tandır başında türkü söyledi

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Ödüllü müzede öğrenciler tandır başında türkü söyledi
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Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, öğrencileri kültürel mirasla buluşturan bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

Bayburt'un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, öğrencileri kültürel mirasla buluşturan bir ziyarete ev sahipliği yaptı. Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlkokulu öğrencileri, tandır başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türkülerden olan 'Manastır'ın Ortasında Var Bir Havuz' türküsünü seslendirdi.

Anadolu'nun geleneksel köy yaşamını ve kültürel değerlerini ziyaretçilere aktaran müzeyi gezen öğrencilere, Okul Müdürü Yasin Ayday ile öğretmenler Hülya Altuntaş ve Güzide Nur Kalyoncu eşlik etti.

Müzenin bölümlerini ve sergilenen parçaları inceleyen öğrenciler daha sonra tandır başında toplanarak hep bir ağızdan türkü söyledi.

Rumeli yöresine ait anonim türkü, adını Kuzey Makedonya sınırlarında bulunan Manastır şehrinden alıyor. Türkünün sözlerinde Manastır'ın havuzu, çeşmesi ve pınarı ile Dimetoka kızları anlatılıyor. Eser, Atatürk'ün sevdiği Rumeli türküleri arasında da yer alıyor.

Öte yandan, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, yakın zamanda Avrupa Müze Akademisi tarafından verilen 'Weiden Your Scope' ödülüne layık görülmüştü. Müze, geleneksel yaşam kültürünü ve somut olmayan kültürel mirası yaşatan çalışmalarıyla uluslararası alanda da ödüller kazanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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