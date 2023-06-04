Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü Gaziemir'de anıldı

Usta şair Nazım Hikmet Ran, yaşama veda edişinin 60. yılında Gaziemir Belediyesi'nin düzenlediği özel etkinlikle anıldı.

Oyuncu Yurdaer Okur'un Nazım Hikmet'in şiirlerinden ve mektuplarından uyarlayarak sahnelediği 'Ran' oyunu, büyük ustanın anısına Gaziemir Atatürk Kültür Merkezi Nazım Hikmet Sahnesi'nde yurttaşlarla buluştu. Nazım Hikmet'in şiirlerine performansıyla hayat veren oyuncu Yurdaer Okur, seyirciden tam not aldı.

Etkinliğin sonunda sahneye çıkan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Yurdaer Okur'a anı objesi vererek teşekkür etti. Nazım Hikmet'in şiirlerinden dizeler okuyan Başkan Arda, şöyle konuştu:

"Yaşamı, şiirleriyle çok güzel anlatan büyük usta Nazım Hikmet, memleketinde, bir çınar ağacının altında yatmak istemesine rağmen ülkesinden çok uzakta, memleketine hasret bir şekilde bu dünyadan göçtü. Türk dilinin büyük şairi Nazım Hikmet'i büyük bir özlemle anıyorum. Bedenen aramızdan ayrılsa da eserleriyle yüzlerce yıl yaşamaya devam edecek. Dünya döndükçe Nazım Hikmet var olacak. Büyük ustanın dediği gibi; aradan 70-80 yıl geçmesine rağmen ne akrepler bitti ne de gocuklu celepler gitti. Nazım'ın da şiirinde yazdığı gibi; bu memleket, bu topraklar bizim. Hiçbir yere gitmiyoruz. Sanatın, sanatçının özgür olduğu bir ülke için hep beraber mücadele etmeye devam edeceğiz."

Yurdaer Okur ise "Kalemiyle dünyayı anlatan Nazım, bugünlerimizi, yarınlarımızı da anlatıyor. Biz, sadece onu anlamaya ve yazdıklarını aktarmaya çalışıyoruz. Bugün burada olmaktan, sizlerle birlikte Nazım Hikmet'i anmaktan gurur duyuyorum" dedi.