Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü Dikili'de anıldı

Usta şair Nazım Hikmet Ran, sonsuzluğa uğurlanışının 60. yılında Dikili'de düzenlenen programla anıldı.

Dikili Belediyesi ve Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı işbirliğiyle Nazım Hikmet Parkı'nda "Nazım'ı Anıyoruz" başlıklı anma programı düzenlendi.

Programda, Nazım Hikmet heykeline karanfil bırakılmasının ardından Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz açılış konuşması yaptı. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, araştırmacı-gazeteci ve yazar Barış Pehlivan "Nazım'ın Davası" konulu söyleşide konuştu. Anma programında sanatçı Hilmi Yarayıcı usta şairden eserler seslendirdi.

Nazım Hikmet'i anma programına ev sahipliği yapmamın gururunu yaşayan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, şunları söyledi:

"Bu akşam yaşamı boyunca memleket sevdasını yüreğinde taşımış, eserleri dünya dillerine çevrilmiş değerli şairimiz Nazım Hikmet'i ölümsüzlüğünün 60. yılında ismini yaşattığımız bu güzel parkta anmak için bir araya geldik. Bu anlamlı geceye önemli katkılar sunan basınımızın korkusuz kalemlerinden gazeteci kardeşimiz Barış Pehlivan'a ve Nazım Hikmet'in değerli eserlerini seslendiren geçmiş dönem milletvekilimiz, parti meclisi üyemiz, sanatçı Hilmi Yarayıcı'ya sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her zaman dayanışma içerisinde olduğumuz Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı ile işbirliğimizi sürdürmeye ve güneşin sofrasında buluşmaya devam edeceğiz. Büyük usta, mavi gözlü dev Nazım Hikmet'i bir kez daha saygı ve özlemle anıyorum."