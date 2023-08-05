Muharrem Ayı Dolayısıyla Düzce'de Aşure Dağıtıldı

Düzce Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı. Dağıtılan aşure ile Düzcelilerin ağızları tatlandı. Aşure almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Muharrem ayı dolayısıyla Düzce Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği, aşure dağıttı. Dağıtılan aşure ile Düzcelilerin ağızları tatlandı. Aşure almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu.

Muharrem Ayı dolayısıyla Cedidiye Meydanında yapılan program gerçekleştirildi. Düzce Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği ve Kızılay ile birlikte yapılan programa dernek yönetim kurulunun yanı sıra Kızılay yöneticileri katıldı. Vatandaşlara 2 bin kişilik aşure ikram edildi. Ağzını tatlandırmak isteyen vatandaşlar ise uzun aşure alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Düzce Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Demirci "Muharrem ayı dolayısıyla dernek olarak aşure programı gerçekleştirdik. Programımıza da yoğun katılım oldu. Bu etkinliklerimizi yaparken de kültürümüzden, örflerimizden taviz vermeden yapıyoruz. Daha önce Düzce'de geleneksel olarak hamsi festivalini gerçekleştirdik. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimiz yine her yıl ağırlıyoruz. Aşurede bizim manevi geleneğimiz. Bu geleneğimizi de yaşatmak için 2 bin kişilik aşureyi vatandaşlarımızla paylaştık. Allah kabul etsin" dedi. - DÜZCE