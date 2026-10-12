Muğla Milas'ta Beçin Antik Kenti'ndeki Kızılhan sosyal bilimler için restore ediliyor

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VOLKAN YILDIZ - Muğla'nın Milas ilçesindeki Beçin Antik Kenti'nde süren restorasyon çalışmaları kapsamında Kızılhan'ın restore edilerek sosyal bilimler alanında yaz okulu, konferans ve sempozyumlarda kullanılması planlanıyor.

Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, kazı alanında bu yıl ağırlıklı olarak koruma ve restorasyon çalışmalarına odaklandıklarını söyledi.

İç kalenin girişinin karşısındaki mezarlıkta bulunan 1 No'lu Anonim Türbe'nin restorasyonunun tamamlandığını belirten Pektaş, medrese ve caminin karşısındaki Kızılhan'daki çalışmaların ise sürdüğünü ifade etti.

Pektaş, Kızılhan'ın Menteşe Beyliği döneminde 14. veya 15. yüzyılda inşa edilen anıtsal bir yapı olduğunu belirtti.

Tek avlulu ve iki katlı Kızılhan'ın Anadolu'da bu özellikleri bir arada taşıyan tek örnek olduğunu vurgulayan Pektaş, "Dolayısıyla ünik bir örnektir Türk mimarisi için ve özellikli de bir yapıdır." dedi.

Üst kattaki kubbeler ile alt kattaki tonozun çökmüş durumda olduğunu dile getiren Pektaş, restorasyon kapsamında kubbe, tonoz ve duvarların onarıldığını kaydetti.

Çalışmalarda büyük ölçüde yapının kendi malzemelerinin kullanıldığına dikkati çeken Pektaş, şöyle konuştu:

"Burada büyük oranda tamamlama işlemlerine girmiyoruz. Ayakta olan duvarların sağlamlaştırılmasını yaptık. Kubbelerin ve tonozların tamamlamasını da buradaki Beçin Antik Kenti'nde dağınık vaziyette bulunan kendi malzemesi olan taşlarla, tuğlalarla gerçekleştirdik."

Restorasyon çalışmasının gelecek yıl tamamlanması planlanıyor

Restorasyon çalışmalarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının destekleriyle sürdürüldüğünü belirten Pektaş, Kızılhan'ın restorasyonunun gelecek yılın başlarında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Pektaş, restorasyonun ardından yapının sürekli kullanılan bir mekan olmasını istediklerini belirterek, "Kızılhan'ın restorasyonunun tamamlanmasından sonra burayı sosyal bilimler alanında yaz okulu faaliyetlerinin yürütüldüğü bir mekan olarak kullanmayı düşünüyoruz. Çeşitli konferansların, sempozyumların düzenlendiği bir yer olacak." dedi.

Böylece tarihi yapının korunmasının yanı sıra kullanılmasını da sağlayacaklarını ifade eden Pektaş, çalışmaların Türk arkeolojisi, mimarisi ve sanat tarihi açısından önemli bir yapının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA