Haberler

Muğla Milas'ta Beçin Antik Kenti'ndeki Kızılhan sosyal bilimler için restore ediliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Milas'ta Beçin Antik Kenti'ndeki Kızılhan sosyal bilimler için restore ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Milas ilçesindeki Beçin Antik Kenti'nde Kızılhan'ın restorasyonu sürüyor; gelecek yılın başlarında tamamlanması hedefleniyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, yapının sosyal bilimlerde yaz okulu, konferans ve sempozyumlarda kullanılmasının planlandığını belirtti.

VOLKAN YILDIZ - Muğla'nın Milas ilçesindeki Beçin Antik Kenti'nde süren restorasyon çalışmaları kapsamında Kızılhan'ın restore edilerek sosyal bilimler alanında yaz okulu, konferans ve sempozyumlarda kullanılması planlanıyor.

Beçin Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, kazı alanında bu yıl ağırlıklı olarak koruma ve restorasyon çalışmalarına odaklandıklarını söyledi.

İç kalenin girişinin karşısındaki mezarlıkta bulunan 1 No'lu Anonim Türbe'nin restorasyonunun tamamlandığını belirten Pektaş, medrese ve caminin karşısındaki Kızılhan'daki çalışmaların ise sürdüğünü ifade etti.

Pektaş, Kızılhan'ın Menteşe Beyliği döneminde 14. veya 15. yüzyılda inşa edilen anıtsal bir yapı olduğunu belirtti.

Tek avlulu ve iki katlı Kızılhan'ın Anadolu'da bu özellikleri bir arada taşıyan tek örnek olduğunu vurgulayan Pektaş, "Dolayısıyla ünik bir örnektir Türk mimarisi için ve özellikli de bir yapıdır." dedi.

Üst kattaki kubbeler ile alt kattaki tonozun çökmüş durumda olduğunu dile getiren Pektaş, restorasyon kapsamında kubbe, tonoz ve duvarların onarıldığını kaydetti.

Çalışmalarda büyük ölçüde yapının kendi malzemelerinin kullanıldığına dikkati çeken Pektaş, şöyle konuştu:

"Burada büyük oranda tamamlama işlemlerine girmiyoruz. Ayakta olan duvarların sağlamlaştırılmasını yaptık. Kubbelerin ve tonozların tamamlamasını da buradaki Beçin Antik Kenti'nde dağınık vaziyette bulunan kendi malzemesi olan taşlarla, tuğlalarla gerçekleştirdik."

Restorasyon çalışmasının gelecek yıl tamamlanması planlanıyor

Restorasyon çalışmalarının Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının destekleriyle sürdürüldüğünü belirten Pektaş, Kızılhan'ın restorasyonunun gelecek yılın başlarında tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Pektaş, restorasyonun ardından yapının sürekli kullanılan bir mekan olmasını istediklerini belirterek, "Kızılhan'ın restorasyonunun tamamlanmasından sonra burayı sosyal bilimler alanında yaz okulu faaliyetlerinin yürütüldüğü bir mekan olarak kullanmayı düşünüyoruz. Çeşitli konferansların, sempozyumların düzenlendiği bir yer olacak." dedi.

Böylece tarihi yapının korunmasının yanı sıra kullanılmasını da sağlayacaklarını ifade eden Pektaş, çalışmaların Türk arkeolojisi, mimarisi ve sanat tarihi açısından önemli bir yapının gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
Yeşilçam oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan hayatını kaybetti
Husiler Riyad’ı 24 saatte ikinci kez vurdu! Trump'tan 'Saldırılara katılabiliriz' mesajı

ABD Husilere karşı harekete mi geçiyor? Trump'tan açık mesaj
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden pes dedirten savunma
Sevim Emre ile Petek Dinçöz’ün pazar pozunda filtre başrolde

Pazar buluşmasından geriye bol filtreli bir fotoğraf kaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dolarda 18 ay sonra bir ilk

Dolarda 18 ay sonra bir ilk!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz fon krizinde yol haritasını anlattı! 131 fon karantinada

455 bin yatırımcıyı ilgilendiren karar! Bunu yapanlara ödeme yok
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak

Türkiye'yi sarsan dosya için 75 kişi alınacak! İşte başvuru şartları
Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı

Korku Veliaht Prens'e saray değiştirtti
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı

Galatasaray'ın yıldızından gece yarısı ayrılık açıklaması