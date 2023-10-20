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MTV Avrupa Müzik Ödülleri İsrail-Hamas Çatışması Nedeniyle İptal Edildi

1994 yılından beri her yıl farklı bir ülkede düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri töreninin İsrail-Hamas çatışması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, dünyanın her köşesinden gelen binlerce çalışanın, ekip üyesinin, sanatçının, hayran ve ortak için alınan tedbir nedeniyle 2023 MTV EMA'ye devam etmemeye karar verdik. İsrail ve Gazze'deki yıkıcı olayların yaşanmaya devam ettiğini izlerken, bu töreni yapmak uygun gelmiyor. Kaybedilen binlerce hayatla birlikte bu artık bir yas anıdır.