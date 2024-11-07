Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma Operası' Kadıköy'de Sahnelenecek

Mozart'ın en önemli eserlerinden 'Saraydan Kız Kaçırma Operası' 11- 12 Kasım tarihlerinde Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestelediği en önemli eserlerden biri olan 'Saraydan Kız Kaçırma' operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından Kadıköy Süreyya Operası'nda 11- 12 Kasım tarihlerinde sahneye koyuluyor. Klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışı ile sahneye konulan eser hem komik hem de derinlikli bir yapıt olarak; kahramanlık, aşk, özgürlük ve onur gibi evrensel temaları işlerken, dönemin sosyal sınıf yapıları ve harem kültürü hakkında da önemli izlenimler sunuyor.

ESERİN KOREOGRAFİSİ TAN SAĞTÜRK'E AİT

Caner Akın'ın sahneye koyduğu eserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Zdravko Lazarov yönetiyor. Eserin dekor ve kostüm tasarımı Olcay Engin Kaymaz'a, ışık tasarımı ise Taner Aydın'a ait. Paolo Villa'nın koro şefliğini üstlendiği eserin koreografisi ise Tan Sağtürk'e ait.

Eserde, Fuat Kılıç Aslan ve Ufuk Toker 'Belmonte', Tuncay Kurtoğlu 'Osmin', Anna Sirel Etyemez ve Evren Işık Yasemin 'Konstanze', Bezmi Hazal Ekşi ve Ayşenur Ayyıldız Haksoy 'Blonde', Onur Turan 'Pedrillo', Selim Borak ve Alper Saldıran 'Selim Paşa', Ali Ada Peker ve Yusuf Eren Maden 'çocuk' rolünü canlandırıyor.

ESERİN KONUSU

Eserde, klasik konunun en önemli unsurlarından biri olan Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesi vurgulanıyor. Eserde ayrıca, yaşanmış 1918 İspanyol Gribi salgını da konu ediliyor. 'Tarih tekerrürden ibarettir' sözünün başka bir kanıtı gibi, İspanyol Gribi'nde ve son senelerde dünya gündemine damga vuran salgınlarda yaşanan paralellikler işleniyor.