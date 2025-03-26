İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi

Yolsuzluk soruşturması büyüyor! CHP'li iki vekil de dosyaya girdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nuri Aslan oldu

Ekrem İmamoğlu'nun yerine gelen isim belli oldu
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız

Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama
Youtube yayıncısı ve yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Yönetmen İlker Canikligil tutuklandı

Mevlana Müzesi'nde Sakal-ı Şerif Ziyareti Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadir Gecesi dolayısıyla Mevlana Müzesi'ne getirilen Sakal-ı Şerif, bayram sonuna kadar ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Semazenler eşliğinde sergilenen Sakal-ı Şerif, müzeye gelen misafirlerden duygusal anlar yaşatıyor.

Mevlana Müzesi'ne, Kadir Gecesi dolayısıyla getirilen Sakal-ı Şerif, bayram sonuna kadar ziyarete açık tutulacak.

Semazenler tarafından müzeye getirilen Sakal-ı Şerif, bulunduğu 40 kat bohçadan salavatlar eşliğinde çıkarıldı.

Türbeyi ziyarete gelenler, Sakal-ı Şerif'e dokundu, duygusal anlar yaşadı. Müzede sergileneceği cam muhafazanın içine konulan üç Sakal-ı Şerif, bayram sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

Müze Müdürü Naci Bakırcı, müzede yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif'in geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesi ziyarete açıldığını anımsattı.

Sakal-ı Şerif'in Kandil Gecesi'nde ziyarete açılmasının anlamına işaret eden Bakırcı, "Mevlevi kaynaklarında dergahtaki üç Sakal-ı Şerif'in Kadir Gecesi'nde veya ramazan ayının son 15 gününde ziyarete açıldığı bilgisi var. Bunun üzerine bakanlığımızın izniyle geçen yıl ziyarete açmıştık. Bu yıl da bayram sonuna kadar ziyaretçilerimiz Sakal-ı Şerif'i ziyaret edebilir." dedi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.