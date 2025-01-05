Mevlana Müzesi 2024'te 3 Milyondan Fazla Ziyaretçiyi Ağırladı

Mutasavvıf ve İslam düşünürü Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesi, 2024'te 3 milyon 48 bin 55 ziyaretçiyi ağırladı.

Her yıl Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" çağrısına uyarak dünyanın dört bir yanından turistin geldiği Mevlana Müzesi, 2023'te 2 milyon 918 bin 280 olan ziyaretçi sayısını 2024'te 129 bin 775 artırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Mevlana Müzesi, geçen yıl 3 milyon 48 bin 55 ziyaretçi çekti.

Kültür ve inanç turizmi kapsamında yıl boyunca yerli ve yabancı çok sayıda turistin uğramadan geçmediği müzede 10 bine yakın eser bulunuyor.

"Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler arasında birinci sırada"

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet Yünden, AA muhabirine, Mevlana'nın dünyada en çok tanınan değerlerden biri olduğunu söyledi.

Müzeye yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisinin her geçen gün arttığını anlatan Yünden, "Mevlana Müzesi, 3 milyon 48 bin ziyaretçisiyle Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzeler arasında birinci sırada. Biz de şehir olarak bunun hakkını verebilmek için gayretlerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Yünden, müzeyi ziyaret edenlerin ülkelerine bakıldığında Mevlana'nın evrenselliğini gördüklerini dile getirdi.

"Hiç duymadığımız ülkelerden gelenler bizde farklı duygular oluşturuyor"

Söz konusu Mevlana olunca, dünyanın tamamının turizmde hedef kitle olduğunu vurgulayan Yünden, şöyle konuştu:

"En çok ilgi gösteren ülkelerden birisi İran. Son zamanlarda Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Orta Doğu ve Körfez ülkelerinden ciddi ziyaretçi alıyoruz. Batı'daki Müslümanların da çok muazzam ilgisi söz konusu. Yani şu bölgeden daha çok ziyaretçi geliyor diyemiyoruz. Bu yönüyle de Mevlana Müzesi ve destinasyonunun fazla bir benzeri bulunmuyor. Hiç ismini duymadığımız, küçük ülkelerden tutun da Afrika'dan, Uzak Doğu'dan gelenler, bizlerde farklı duygular oluşturuyor."

Türkiye'nin turizmde büyük bir atakta olduğunu belirten Yünden, dünyada bazı bölgelerde savaşların yaşandığı bir dönemde turizmde bu mesafeyi almanın çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Bunun Türkiye'nin turizm altyapısının ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğine işaret eden Yünden, "Kentte 2025'te de uluslararası kültürel faaliyetleri artırarak öne çıkmamız lazım. Burada yapılacak Sufi Sinema Günleri, Mistik Müzik Festivali ve Uluslararası Mevlana'yı Anma Günleri kapsamında şehrin bilinirliğini taze ve üst seviyede tutmak gibi bir amacımız var." ifadesini kullandı.