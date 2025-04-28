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Mersin'de 15. Erik ve Kültür Festivali Coşkuyla Kutlandı

Mersin'de 15. Erik ve Kültür Festivali Coşkuyla Kutlandı
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Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen 15. Erik ve Kültür Festivali, yerel sanatçıların konserleri ve çeşitli eğlencelerle renkli anlara sahne oldu. Belediye Başkanı Fatih Önge, Gezende eriğinin önemini vurguladı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde 15. Erik ve Kültür Festivali düzenlendi.

Gülnar Belediyesinin desteğiyle Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen etkinlik, Gezende Mahallesi'nde gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Fatih Önge, açılış töreninde, Gezende eriğinin bölge için çok önemli olduğunu söyledi.

Gezende eriğinin kendine has aroması ve kalitesiyle öne çıktığını belirten Önge, "Gezende eriğimiz, tadıyla damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. Bizler de bu eşsiz ürünümüzü daha geniş kitlelere tanıtmak, hak ettiği değeri görmesini sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." dedi.

Festivalde çeşitli eğlenceler düzenlendi, yerel sanatçılar konser verdi.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Kültür Sanat
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