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Meg Ryan'a Saraybosna Film Festivali'nde Onur Ödülü

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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a 'Saraybosna'nın Kalbi' Onur Ödülü verildi. Ryan, ödülünü festival kapsamında yapılan bir söyleşide aldı. Ayrıca, Ryan'ın başrolde oynadığı 'You've Got Mail' filmi, 25 yıl sonra aynı festivalde gösterildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bu yıl 30'uncusu düzenlenen Saraybosna Film Festivali'nde (SFF), "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü Amerikalı sinema oyuncusu Meg Ryan'a verildi.

Saraybosna Ulusal Tiyatrosu'ndaki kırmızı halıda yürüyen Ryan, Bosna Hersekli Oscar ödüllü yönetmen Danis Tanovic ile festival kapsamında söyleşi yaptı.

Ryan, ödülünü SFF Müdürü Jovan Marjanovic'ten aldı.

Öte yandan, Ryan'ın başrolde oynadığı, 1998 yapımı olan ve 1999 yılındaki SFF'de de gösterilen " You've Got Mail (Mesajınız Var)" filmi, 25 yıl sonra aynı yerde sinemaseverlerle buluştu.

Festival, savaşın izlerini silmek için başlatıldı

Bosna Hersek'te savaşın izlerini silmek amacıyla düzenlenen ve çeyrek asırdan uzun süredir devam eden festival, dünyaca ünlü birçok ismi ağırladı.

SFF'nin en özel ödülü olan "Saraybosna'nın Kalbi" Onur Ödülü, 2010'da Morgan Freeman, 2011'de Angelina Jolie, 2016'da Robert de Niro, 2017'de Oliver Stone, 2018'de Nuri Bilge Ceylan, 2019'da Tim Roth, 2021'de Wim Wenders, 2022'de Ruben Östlund, Jesse Eisenber ve Mads Mikkelsen'a, 2023'te de Charlie Kaufman'a takdim edildi.

Festivale, bugüne kadar Robert de Niro'dan Angelina Jolie'ye, Brad Pitt'ten Orlando Bloom'a, Daniel Craig'den John Malkovich'e, Morgan Freeman'dan Nuri Bilge Ceylan'a kadar dünyaca ünlü isimler katılırken, çok sayıda Türk yapımı da ödül aldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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