Maviş: Sevimli Dağ Ceylanı Ziyaretçilerin İlgi Odağı

Maviş: Sevimli Dağ Ceylanı Ziyaretçilerin İlgi Odağı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde yaşayan Maviş isimli gazella gazella, büyüleyici sevimliliğiyle ziyaretçileri karşılıyor. 2017'de çoban tarafından bulunarak merkeze getirilen Maviş, artık buranın maskotu haline geldi.

Araziyi gezen bir çoban tarafından 8 yıl önce bitkin halde bulunduğu için götürüldüğü Hatay Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'nde büyüyen "Maviş" isimli gazella gazella, sevimliliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kırıkhan'ın Suriye sınırındaki yaklaşık 13 bin hektarlık Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2019'da açılan merkez, 51 gazella gazella türü dağ ceylanına ev sahipliği yapıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce kurulan merkezde korunan canlılar arasında, araziyi gezen bir çoban tarafından 2017'de bitkin halde bulunan "Maviş" isimli ceylan da bulunuyor.

Yavruyken adım attığı merkezin zamanla maskotu haline gelen ceylan, araziyi gezen görevlilere eşlik ediyor.

Merkezin ziyaretçilerini karşılama görevini üstlenen "Maviş", vatandaşlarla fotoğraf pozu da veriyor.

"Onu merkezimizin müdavimi olarak görüyoruz"

Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın, AA muhabirine, çobanın merkeze getirdiği ceylanın, keçi sütünün olduğu biberonla beslendiğini söyledi.

"Maviş"e 8 yıldır özenle baktıklarını dile getiren Akın, şöyle konuştu:

"Hayvan bakım görevlilerimiz ciddi şekilde ilgilenerek onun hayata tutunmasını sağladı. Dağ ceylanları, yaban hayvanı olması nedeniyle ciddi ürkeklik yaşar ancak 'Maviş', insanlara ayrı yaklaşıyor, merkeze gelen ziyaretçilere mihmandarlık yapıyor. Çok narin bir hayvanımız, onu çok seviyoruz. Ziyaretçilerimiz de onu seviyor. Onu merkezimizin müdavimi olarak görüyoruz."

Akın, merkezin ayda ortalama 1500 kişiyi ağırladığını, ziyaretçilerin dağ ceylanlarını doğal ortamda gözlemleme imkanı bulduğunu belirtti.

"Bizi 'Maviş' karşıladı"

Ziyaretçilerden Atakan Kanık, Dağ Ceylanı Üretim Merkezi'ni beğendiğini ifade ederek, "Geldiğimizde bizi 'Maviş' karşıladı. 'Maviş' diğer gazella gazellalara göre insanlara daha yakın duruyor. İnsanlar onunla fotoğraf çektiriyor. Bence o da insanlara alışmış çünkü bize poz verdi." dedi.

Kanık'ın öğretmen eşi Sevgi Kanık da sosyal medyadaki paylaşımlardan gördükleri merkezi gezme şansı bulduklarını belirterek, "Burayı çok beğendik, 'Maviş' ile tanıştık. 'Maviş', diğerlerine göre daha cana yakın. Yaban hayvanlarına bu şekilde sahip çıkılması çok hoşumuza gitti. Buraya öğrencilerimle gelmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Kültür Sanat
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
Evde Bakım Yardımı için 5,4 milyar lira ödeme başlatıldı

5 milyar 400 milyon lira hesaplara yatırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
Trafikte pes dedirten anlar! Tartıştığı kuryeye silah doğrulttu

Daha neler göreceğiz! Trafikte kaydedilen görüntüye bakın
Liselere yeni ders geldi, not verilmeyecek

MEB'den kritik hamle! Yeni ders geldi, not verilmeyecek
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Restorandaki mide bulandıran görüntülerin cezası ağır oldu

Mide bulandıran görüntülerin cezası ağır oldu
Harika Avcdı'dan yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak

Yürek yakan sözler: Kısa süre sonra ölümüm duyulacak
Genç futbolcunun kariyerini bitiren faul

Genç futbolcunun kariyerinin bittiği an
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.