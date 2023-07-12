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Marmaray İstasyonlarında Yolkestra Grubu Endülüs Müziği Gecesi Konseri Verdi

Kültür Sanat Haberleri

Marmaray istasyonlarında performans yapan müzisyenlerin kurduğu Yolkestra grubu, Üsküdar'da Endülüs Müziği Gecesi konserinde hayranlarıyla buluştu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nin avlusunda gerçekleşen konserde grup üyeleri, Endülüs müziğinden sevilen parçaları seslendirdi. Grubun müzik koordinatörü Tunç Baydar'a utta Süleyman Can Yürek, kanunda Sinan Durgun, gitarda Güven Kargın ve vokalde Nilay Özsu eşlik etti. Konserde Capricho Arabe, Lamma Bada ve Nassam Alayna el-Hawa gibi Endülüs temalı şarkıları çalan grup, dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Marmaray istasyonlarında performans yapan müzisyenlerin kurduğu "Yolkestra" grubu, Üsküdar'da "Endülüs Müziği Gecesi" konserinde hayranlarıyla buluştu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nin avlusunda gerçekleşen konserde grup üyeleri, Endülüs müziğinden sevilen parçaları seslendirdi.

Grubun müzik koordinatörü Tunç Baydar'a utta Süleyman Can Yürek, kanunda Sinan Durgun, gitarda Güven Kargın ve vokalde Nilay Özsu eşlik etti.

Konserde "Capricho Arabe", "Lamma Bada" ve "Nassam Alayna el-Hawa" gibi Endülüs temalı şarkıları çalan grup, dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Kültür Sanat

Bağlarbaşı Marmaray Üsküdar Kültür Sanat Haberler

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