Marmaray İstasyonlarında Yolkestra Grubu Endülüs Müziği Gecesi Konseri Verdi

Marmaray istasyonlarında performans yapan müzisyenlerin kurduğu Yolkestra grubu, Üsküdar'da Endülüs Müziği Gecesi konserinde hayranlarıyla buluştu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nin avlusunda gerçekleşen konserde grup üyeleri, Endülüs müziğinden sevilen parçaları seslendirdi. Grubun müzik koordinatörü Tunç Baydar'a utta Süleyman Can Yürek, kanunda Sinan Durgun, gitarda Güven Kargın ve vokalde Nilay Özsu eşlik etti. Konserde Capricho Arabe, Lamma Bada ve Nassam Alayna el-Hawa gibi Endülüs temalı şarkıları çalan grup, dinleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.