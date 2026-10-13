Manisalı Nesrin Kılıç ve İsmail Aybey Osman Önder Kupası'nda üst tura yükseldi

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Bursa Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (BUFSAD) tarafından düzenlenen, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu onaylı BUFSAD Osman Önder Kupası 3. Fotoğraf Yarışması'nda Manisalı fotoğraf sanatçıları Nesrin Kılıç ve İsmail Aybey, eserleriyle bir üst tura yükseldi.

Türkiye'nin farklı şehirlerinden fotoğraf sanatçılarının katıldığı yarışmada 105 sanatçı, toplam 815 eserle mücadele etti. Kültür, zanaat ve günlük yaşamı konu alan fotoğraf serilerinin değerlendirildiği organizasyonda Manisa'dan katılan iki sanatçı, 8'er fotoğraftan oluşan projeleriyle başarı elde etti.

Manisalı fotoğraf sanatçısı Nesrin Kılıç, unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaatları ve ustaların emeğini anlattığı "Son Çan Ustası" isimli fotoğraf serisiyle bir üst tura yükseldi. İsmail Aybey ise toprağın sanata dönüşümünü ve emektar ellerin hikayesini belgelediği "Çömlek" isimli serisiyle yarışmada tur atlamayı başardı.

Geleneksel zanaatları belgesel fotoğrafçılık anlayışıyla kayıt altına alan iki sanatçı, çalışmalarıyla Manisa'yı ulusal çapta düzenlenen yarışmada temsil etti.

Kupa için 3 yıl boyunca yarışacaklar

Osman Önder Kupası'nı kazanabilmek için fotoğrafçıların üç yıl boyunca farklı konularda hazırladıkları 8 fotoğraflık projelerle yarışmada başarılı olması gerekiyor. Üç yıl boyunca turları geçmeyi başaran yarışmacılar, Osman Önder Kupası'nı almaya hak kazanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı