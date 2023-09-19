Manisa'da Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali'nde Emircan İğrek sahne aldı

Manisa'da düzenlenen Beşibiryerde Turizm ve Sanat Festivali'nde şarkıcı Emircan İğrek konser verdi. Kula Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte İğrek, sevilen şarkılarını seslendirdi ve seyircilerle birlikte eğlendi. Konser sonunda Kula Kaymakamı ve Belediye Başkanı İğrek'e yöresel hediyeler takdim etti.