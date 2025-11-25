Haberler

Malatya'daki Tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi 2026'da Yeniden Ezan Sesleriyle Dolu Olacak

Güncelleme:
Malatya'da 2023 depremlerinde tamamen yıkılan Hacı Yusuf Taş Camisi, 2026 yılında tekrar ibadete açılacak. Yapımında %60 seviyesine ulaşan camide, depreme dayanıklı yapım yöntemleri uygulanıyor.

Malatya'da Sultan 2. Abdülhamid'in verdiği destekle yapılan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde tamamen yıkılan, halk arasında "teze cami" olarak bilinen tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde ezan sesleri 2026'da yeniden yükselecek.

Yapımına 1893'te başlanan caminin, 3 Mart 1894'te deprem sonucu yıkılması üzerine aynı yerde Sultan 2. Abdülhamid'in verdiği destekle 1912'de yapımı tamamlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 2020'deki depremde de bir kısmı yıkılan ve tekrar onarılan cami, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 2023'teki depremlerde tamamen yıkıldı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kısa süre sonra yeniden yapımına başlanan tarihi caminin inşaat çalışmalarında yüzde 60 seviyesine gelindi.

Kentin simge yapılarından olan camide 2026'da ezan seslerinin yükselmesi hedefleniyor.

Zemine 268 kazık çakıldı

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, AA muhabirine, caminin yapıldığı günden bu yana birçok depremde hasar gördüğünü ve şu an yeniden sağlam şekilde yapıldığını söyledi.

Camiyi sağlam ve güçlü projeyle yeni döneme hazırladıklarını anlatan Bacanlı, şöyle konuştu:

"Bilim kurulu oluşturuldu. Bilim kurulunun önerileriyle statik olarak farklı bir yöntem izlendi. Bu doğrultuda zeminin güçlendirilmesi için 25 metre boyunda 1 metre çapında 268 donatısız beton kazıklar inşa edildi. Bunun üzerine radyal temel yapıldı. Bunun üzerine de beden duvarlarının içerisinde moloz ve dışarısı kesme taş olacak şekilde inşa edildi. Yapı tamamen betonarme ağırlıklı olacak ancak dış görünümünde eski halinin aynısı korunacak. Eskiyle yeni arasındaki fark, beden duvarlarındaki betonarme, zemindeki radyal temel ve kazıklar. Taş olan kubbeler çelik olarak yapılacak. Minareler için farklı bir yöntem uygulandı. Minarelerin iç kısmı çelik levhadan yapıldı, dışı ise yine taş olacak."

Bölgede yaşanabilecek depremlere karşı daha dayanıklı bir yapı inşa edeceklerini dile getiren Bacanlı, şunları kaydetti:

"Allah göstermesin depremlerle karşılaştığımızda daha güçlendirilmiş halde olacak. Kazıklarda 5 bin 295 metreküp C-30 sınıfı beton kullanıldı. Kısa sürede yapılması için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Öngörülen 2026 yılı içerisinde buranın tamamlanmasını bekliyoruz. Şu anda yüzde 60 seviyesindeyiz, iklim elverişine göre inşaatına devam edeceğiz."

Bacanlı, caminin beden duvarlarında ise C-40 sınıfı beton kullanıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Kültür Sanat
