Haberler

Kütahya Emet'te Eğrigöz Kalesi ve 7,6 kilometrelik İki Taş Kanyonu ilgi çekiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Emet'te Eğrigöz Kalesi ve 7,6 kilometrelik İki Taş Kanyonu ilgi çekiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Eğrigöz Kalesi ve 7,6 kilometrelik İki Taş Kanyonu, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Bizans dönemine uzandığı belirtilen kalede III. Vlad'ın esir tutulduğu iddiaları kesinleşmiş bilgi sayılmıyor.

Kütahya'nın Emet ilçesindeki Eğrigöz Kalesi ve 7,6 kilometre uzunluğundaki İki Taş Kanyonu, tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Emet'e bağlı Eğrigöz köyü ve çevresi, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Bölgenin önemli tarihi yapılarından Eğrigöz Kalesi, sarp kayalıklar üzerindeki konumuyla, yakınındaki İki Taş Kanyonu ise kaya oluşumları, akarsuyu ve zengin bitki örtüsüyle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Tarihi kale kayalıklar üzerinde yükseliyor

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Eğrigöz Kalesi'nin geçmişinin Bizans dönemine uzandığı, sonraki dönemlerde ise Selçuklular ve Osmanlılar tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Sarp kayalıklar üzerine inşa edilen kalede sur, duvar ve sarnıç kalıntıları bulunuyor. Büyük bölümü günümüze harap halde ulaşan tarihi yapı, yüksek konumu sayesinde çevresine hakim bir noktada yer alıyor. Kaleye çıkan ziyaretçiler, Emet Ovası ve çevredeki dağlık alanları seyretme imkanı buluyor.

Eğrigöz Kalesi, tarihte Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Eflak Prensi III. Vlad'ın esaret dönemine ilişkin rivayetlerle de gündeme geliyor. Vlad Tepes'in Osmanlılara esir düştükten sonra kalede tutulduğu ve burada yaklaşık iki yıl kaldığı yönünde anlatılar bulunuyor.

Vlad Tepes'in yaşam öyküsü, Bram Stoker'ın 1897 yılında yayımlanan Drakula romanıyla dünya çapında tanınan efsaneyle ilişkilendiriliyor. Ancak Vlad Tepes'in Eğrigöz Kalesi'nde esir tutulduğuna ilişkin iddialar, kesinleşmiş tarihi bilgiler arasında yer almıyor.

Eğrigöz Kalesi'nin yakın çevresinde bulunan İki Taş Kanyonu, yaklaşık 7,6 kilometre uzunluğuyla bölgenin öne çıkan doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Suyun kayaçları aşındırmasıyla oluşan kanyon; dar geçitleri, büyük kaya kütleleri ve akarsu boyunca uzanan doğal yapısıyla dikkat çekiyor.

Kanyon çevresindeki ağaçlar ve bitki örtüsü, mevsimlere göre farklı manzaralar oluşturuyor. İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin farklı tonlarıyla öne çıkan bölge, sonbaharda ise renk değiştiren bitki örtüsüyle farklı bir görünüme kavuşuyor.

Fotoğrafçılıkla ilgilenenler için alternatif oluşturan İki Taş Kanyonu, doğal güzellikleri keşfetmek ve açık havada vakit geçirmek isteyenlere de farklı bir gezi rotası sunuyor.

Tarihi Eğrigöz Kalesi ile doğal güzellikleriyle öne çıkan İki Taş Kanyonu, Emet'in kültürel ve doğal zenginliklerini bir arada görmek isteyenler için dikkat çeken gezi noktaları arasında bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 17 sitede yayınlandı.
Tamam mı devam mı? Altın yatırımcısının gözü kulağı saat 15.30’da açıklanacak veride

Tamam mı devam mı? Altının kaderi saatler sonra belli oluyor

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten

13 yaşındaki kızın trajik sonu! Nedeni isyan ettirecek cinsten
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Genç oyuncunun ölüm nedeni belli oldu
İstanbul’u sağanak vurdu! Yollar göle döndü, araçlar mahsur kaldı, metroları su bastı

İstanbul kabusu yaşıyor! Manzara içler acısı

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu! İşte tam liste...

Halk TV soruşturmasında gözaltına alınan isimler belli oldu
Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama geldi

Halk TV'ye neden kayyum atandı? Başsavcılıktan açıklama var
Ders saatinde büyük panik! İki okul birden boşaltıldı

Ders saatinde büyük panik! İki okul apar topar tahliye edildi
Halk TV’ye kayyum atanması sonrası Yeni Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı

Görüntü bu sabah TBMM'de kaydedildi

MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı
Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş

Tutuklanan Ankara Abisi, Haluk Levent için bakın neler demiş
Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Çiftçiler Türkiye’nin gözbebeğine yöneldi

Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Türkiye’nin gözbebeğine yöneldiler