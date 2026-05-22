Haberler

Kütahya'da kentin coğrafi işaretli lezzetleri vatandaşlara ikram edildi

Kütahya'da kentin coğrafi işaretli lezzetleri vatandaşlara ikram edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, kentin tescilli lezzetleri cimcik aşı ve sıkıcık çorbası 600 kişiye ikram edildi. Vali, milletvekili ve protokolün katıldığı programda kültürün yaşatılması vurgulandı.

Kütahya'da, Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında vatandaşlara kentin tescilli yöresel lezzetleri ikram edildi.

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Ulu Cami önünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında kurulan stantlarda, 600 kişiye Kütahya'nın coğrafi işaretli lezzetleri tanıtıldı.

Katılımcılara "cimcik aşı" ve "sıkıcık çorbası"nın ikram edildiği programda Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı ve il protokolü yer aldı.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Muhammet Enes Çınar, ecdat yadigarı kültürün ve mutfağın yaşatılmasının önemine değindi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arbeloa, Real Madrid'deki geleceğini duyurdu

Real Madrid taraftarına veda etti: Gelecek sezon yokum

25 yıllık sır çözüldü! Hande Çinkitaş cinayetinde baba tutuklandı

25 yıllık sır çözüldü! Küçük Hande'nin katili en yakını çıktı
11 yaşındaki çocuk tırın altında kaldı! Korkunç kaza kamerada

11 yaşındaki çocuk tırın altında kaldı! Korkunç kaza kamerada
Trabzonspor'da Türkiye Kupası şampiyonluğuna dev prim

Maça saatler kala bayram ettiren haber! Kupayı alırlarsa yaşadılar
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı! 2,5 milyon TL rüşvet iddiası

Milyonluk iskan sonrası düğmeye basıldı! Belediye başkanı gözaltında
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?