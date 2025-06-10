Kurban Bayramı'nda Mevlana Müzesi'ni 50 Bin Ziyaretçi Gezdı

Kurban Bayramı'nda Mevlana Müzesi'ni 50 Bin Ziyaretçi Gezdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı tatilinde Mevlana Müzesi, 50 bin 188 kişilik ziyaretçi akınına uğradı. Ziyaretçiler, Mevlana Hazretlerinin sandukası başında dua edip müze içerisinde bilgi aldı.

Kurban Bayramı tatilinde Mevlana Müzesini 50 bin 188 kişi ziyaret etti

KONYA - Kurban Bayramı tatilinde Mevlana Müzesini 50 bin 188 kişi ziyaret etti.

Mevlana Müzesi, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Bayram tatilinde 50 bin 188 yerli ve yabancı ziyaretçi Mevlana Müzesini gezdi. Misafirler, Mevlana Hazretlerinin sandukası başında dua ederken müze içerisindeki yerleri ziyaret ederek bilgi aldı. Ankara Polatlı'dan geldiğini söyleyen Yusuf Dalkılıç, Mevlana Müzesini ziyaret etmeye Konya'ya geldiklerini belirtirken, Antalya'dan gelen Ali Aldemir "Daha önce Konya'ya 2-3 defa gelmiştik ama Mevlana Müzesine ilk defa geldik. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Mevlana Müzesine ilk defa geldiğini belirten Murat Balcı, "Trabzon'dan geliyorum. İnsanların uğrak noktalarından bir tanesi olması gerekiyor. İçeride tüylerim diken diken oldu. Hazreti Mevlana'nın Konya'da olması bir ayrıcalıktır. Değerini bilip buraları sık sık ziyaret etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Lütfü Öztürk ise, "Harika korunmuş eserler, kaybetmememiz gereken değerlerimiz. Üçüncü defa geliyorum. İzmir'de yaşıyoruz. Ailemle birlikte geldik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL İBRAHİM TAHA TAŞ - Kültür Sanat
5 ülkeden İsrailli bakanlar Itamar Ben Gvir ve Betzalel Smotrich'e yaptırım kararı

Aralarında İngiltere de var! 5 ülkeden İsrailli bakanlara yaptırım
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bulgaristan'da huzurevlerinde 205 yaşlıya işkence edildi

İnsanlık dışı görüntüler! Huzurevlerinde yaşlılara korkunç işkence
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Merkez Bankası'ndan kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı

Merkez'den kritik hamle! Faiz indirimi için ilk işaret fişeği atıldı
Ferdi Zeyrek'in cenazesinde insan seli! Binlerce kişi akın etti

Binlerce kişi akın etti, cenaze aracı ilerlemekte zorlandı
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok

Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.