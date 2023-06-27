Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'ndan Semah ve Deyişler Konseri

Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde semah ve deyişleri seslendirdi. Konserde Özde Canlar Semah Ekibi de yer aldı.

Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun verdiği 'Deyişler ve Semahlar' konseri, türküseverleri Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir araya getirdi.

Bugüne kadar birbirinden farklı temalarla dinleyici karşısına çıkan Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu, son konserinde semah ve deyişleri seslendirdi. Şef Soner Mızrak yönetiminde Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki konsere katılım yoğun oldu. Programda Özde Canlar Semah Ekibi de semah icra etti.

Konser öncesinde kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Canan Yılmaz, dinleyicilere Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in selamlarını iletti. Türk Halk Müziği Korosu'nun çalışmalarıyla gurur duyduklarını belirten Yılmaz, Konyaaltı Belediyesi olarak kültür-sanat etkinlikleri düzenlemeye devam edeceklerini söyledi.