Keman Virtüözü Suna Kan'ı Anma Etkinliği Düzendi

Keman Virtüözü Suna Kan'ı Anma Etkinliği Düzendi
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası solisti Prof. Dr. Suna Kan'ı anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte keman virtüözü Seda Baykara müzik dinletisi sundu ve ardından kadın-keman temalı sanat sergisi gezildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde keman virtüözü, emekli Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) solist sanatçısı Prof. Dr. Suna Kan'ı anma etkinliği gerçekleştirildi.

Point Kültür Sanat ile Helikon Sanat Merkezi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte keman virtüözü Seda Baykara, müzik dinletisi sundu.

Davetliler, müzik dinletisinin ardından Türk, Rus ve Gürcü sanatçıların eserlerinden oluşan "kadın-keman" temalı resim ve heykel sergisini gezdi.

Gecede, Rus dijital performans sanatçısı Lena Bedareva, sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Kültür Sanat
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