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Sıladan Gurbete Eğin Fasılı'nda kültür ve coşku bir araya geldi

Sıladan Gurbete Eğin Fasılı'nda kültür ve coşku bir araya geldi
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Kemaliye'de düzenlenen şenlikte 'Sıladan Gurbete Eğin Fasılı' programı, türküler ve folklor gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu. Derneğe plaket takdim edildi.

Kemaliye'de düzenlenen şenlik kapsamında "Sıladan Gurbete Eğin Fasılı" programı, renkli görüntüler eşliğinde gerçekleştirildi.

Kemaliye Kültür ve Turizm Folklor Derneği tarafından organize edilen programda, Eğin'in köklü kültürü, türküleri ve geleneksel değerleri katılımcılarla buluştu. Şenlik alanını dolduran vatandaşlar, gece boyunca seslendirilen ezgilere eşlik ederek unutulmaz anlar yaşadı.

Programın en beğenilen bölümlerinden biri ise folklor ekibinin sahnelediği gösteriler oldu. Geleneksel halk oyunlarını başarıyla sergileyen ekip, performansıyla izleyicilerden uzun süre alkış aldı.

Kemaliye'nin kültürel mirasını ve birlik beraberlik ruhunu yansıtan etkinlikte, kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlayan Kemaliye Kültür ve Turizm Folklor Derneği'ne plaket takdim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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