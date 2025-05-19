KCETAŞ Ekipleri Çocukların Uçurtmalarını Kurtardı

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk Anonim Şirketi (KCETAŞ) ekipleri, çocukların elektrik tellerine takılan uçurtmalarını kurtardı.

KCETAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Sarız ilçesi Kuşçu Mahallesi'nde ekipler, elektrik arıza, aydınlatma ve bakım çalışmaları esnasında çocukların elektrik tellerine takılan uçurtmalarını fark etti.

Çocuklar güneşli havada uçurtmalarını uçurmak için ekiplerden yardım istedi.

Ekiplerin çalışmasıyla aşağı indirilen uçurtma, çocuklara teslim edildi.

Açıklamada, "Elektrik arıza, aydınlatma ve bakım çalışmalarımız esnasında güneşli havayı fırsat bilen çocuklarımızın tellere takılan uçurtmalarını indirmelerine yardımcı olduk. Herhangi bir tehlike oluşmaması adına uçurtma uçururken özellikle havai hatlardan uzak alanları tavsiye ediyoruz." ifadelerine yer verildi.