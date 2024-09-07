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Kanadı Yaralanan Leylek Yavrusu Tedavi Altına Alındı

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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yuvasından düşerek kanadını yaralayan leylek yavrusu tedavi altına alındı. Yaralı leylek yavrusu, Göksun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği tarafından tedavi edildikten sonra doğal ortamına bırakılacak.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yuvasından düşerek kanadını yaralayan leylek yavrusu tedavi altına alındı.

Ramazan Topçuoğlu, elektrik direğindeki yuvasından düşeerek yaralandığı anlaşılan bir leylek yavrusu buldu.

Leyleği evine götüren Topçuoğlu, Göksun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bilgi verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri, leyleği teslim alarak kuruma götürdü.

Burada tedavi altına alınan leylek yavrusunun iyileşmesinin ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtilirken, Topçuoğlu ise AA muhabirine, kuşun ilk tedavisini kendi evinde yaptığını söyledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hayvan Hakları Kültür Sanat Güncel Göksun Çevre

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