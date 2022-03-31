Kahramanmaraş'ta "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi - Haberler

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Kahramanmaraş'ta "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans düzenlendi

AA - Ali Çakmak - Kültür Sanat
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Kahramanmaraş'ta

Türkoğlu Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, eğitimci yazar Fatih Akbaba "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans verdi.

TÜRKOĞLU, KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkoğlu Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, eğitimci yazar Fatih Akbaba "Mehmet Akif Ersoy ile anlaşabilmek ve İstiklal Marşı" konulu konferans verdi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Misak-ı Milli Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında, sosyal belediyecilik kapsamında, sinema, tiyatro gibi çeşitli kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Kemal Hakverdi, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Çimen, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, AK Parti İlçe Başkanı Feyzettin Okumuş, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve diğer ilgililer katıldı.

AA / Ali Çakmak - Kültür Sanat

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Türkoğlu, Fatih, Kültür Sanat, Haberler

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