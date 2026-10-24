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Kahramanmaraş Andırın'daki 16 asırlık Haştırın Kalesi turizme hizmet ediyor

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Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sarp kayalıklar üzerinde yükselen 16 asırlık Haştırın Kalesi, stratejik konumu ve doğal savunma hattıyla dikkat çekiyor. Tarih meraklıları ve doğaseverlerin odak noktası olan kale, bölge turizmine hizmet etmeyi sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde sarp kayalıklar üzerinde yükselen 16 asırlık Haştırın Kalesi, görkemli yapısıyla zamana meydan okuyor. Stratejik konumu ve doğal savunma hattıyla dikkat çeken tarihi kale, bölge turizmine hizmet etmeyi sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Andırın ilçesi, yüzyıllardır farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış görkemli bir yapıya ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Stratejik konumu ve sarp kaya blokları üzerindeki duruşuyla göz dolduran Haştırın Kalesi, adeta bölgenin köklü tarihinin canlı bir şahidi olarak varlığını koruyor.

Sarp kayalıklar üzerinde doğal bir savunma hattı

Haştırın Kalesi, coğrafi konumuyla dönemin askeri mimarisinin ve stratejik dehasının en somut örneklerinden birini sergiliyor. Kale, Kahramanmaraş - Andırın karayolu ile Kadirli yolunun tam kesişim noktasında, yollara tamamen hakim sarp bir kayalığın üzerine kurulu bulunuyor. Üzerinde yükseldiği kayalık tepe, doğu yönünden yaklaşık 50 metre, batı ve güney yönlerinden ise yaklaşık 100 metre yüksekliğe sahip. Yapının güney tarafından akan derenin, kalenin aktif kullanıldığı dönemlerde su ihtiyacını karşılamak amacıyla değerlendirildiği belirtiliyor.

Günümüzde Türk bayrağının dalgalandığı muhteşem manzarası ve tarihi dokusuyla zamana direnen Haştırın Kalesi, Andırın Karayolları Kale Bakımevi sınırları dahilinde koruma altında bulunuyor. Tarih meraklılarının ve doğaseverlerin odak noktası olan yapı, bölge turizmine hizmet etmeyi sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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