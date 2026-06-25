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Kaçkarlar'da Açan Çiçekler ve Sis Denizi Dronla Görüntülendi

Kaçkarlar'da Açan Çiçekler ve Sis Denizi Dronla Görüntülendi
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları eteklerindeki yaylalarda açan komar çiçekleri ve oluşan 'sis denizi', dronla kaydedildi. Endemik bitkilerle dolu Avusor Yaylası'nda ortaya çıkan eşsiz manzaralar, doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde Kaçkar Dağları'nın eteklerindeki yaylalarda açan çiçekler ve "sis denizi" dronla görüntülendi.

Türkiye'nin en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkarlar'daki yaylalar, açan komar çiçekleriyle farklı güzelliğe büründü.

Birçok endemik bitki türünün bulunduğu Avusor Yaylası'nda da seyri güzel manzaralar ortaya çıktı.

Her mevsim zirvesinde kar bulunan Kaçkar Dağları, eşsiz manzarasıyla doğa tutkunlarına unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kaçkar Dağları ve yaylalarda oluşan "sis denizi" ile rengarenk çiçekler dronla kayda alındı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
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