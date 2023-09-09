İzmit Belediyesi, Talk & Smile Kafe'de uluslararası kültür gecesi düzenledi

İzmit Belediyesi ve AIESEC işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Kültür Gecesi'nde, İzmitli gençler ve 8 farklı ülkeden gelen yabancı gençler bir araya geldi. Gecede, farklı kültürler, geleneksel kıyafetler ve yemekler tanıtıldı.

İzmit Belediyesi, Talk & Smile Kafe'de yabancı ve İzmitli gençleri uluslararası kültür gecesinde bir araya getirdi.

İzmit Belediyesi ve AIESEC işbirliğiyle 8 farklı ülkeden gelen yabancı gençler ile İzmitli vatandaşlar Talk&Smile Kafe'de düzenlenen Uluslararası Kültür Gecesi'nde bir araya geldi. Tunus, Mısır, İtalya, Romanya, Fas, Japonya ve Cezayir'den Kocaeli'ye gelen gençler, uluslararası kültür gecesinde kültürlerini, geleneksel kıyafetlerini ve yemeklerini tanıtma fırsatı buldu. 50'den fazla katılımcının yer aldığı gecede İzmitli gençler de İngilizce pratik yaparak sosyalleşti. - KOCAELİ