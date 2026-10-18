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İzmir Saat Kulesi 125 yıldır Konak Meydanı'nda turistlerin ilk durağı oluyor

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İzmir Saat Kulesi 125 yıldır Konak Meydanı'nda turistlerin ilk durağı oluyor
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İzmir'in sembolü tarihi Saat Kulesi, 125 yıllık geçmişiyle Konak Meydanı'nda yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olmaya devam ediyor. 1901'de açılan kule, 25 metre yüksekliği ve oryantalist mimarisiyle yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olmayı sürdürüyor.

İzmir'in sembolü olan tarihi Saat Kulesi, 125 yıllık köklü geçmişiyle Konak Meydanı'nda gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olmaya devam ediyor.

Görkemli mimarisi ve köklü geçmişiyle, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk durağı olan İzmir Saat Kulesi, Osmanlı Devleti'nden günümüze taşınan en özel miraslar arasında yer alıyor. Sultan ikinci Abdülhamid'in tahta çıkışının 25'inci yıl dönümü dolayısıyla Osmanlı coğrafyasında başlatılan kalıcı eserler bırakma iradesi, İzmir'de Saat Kulesi ile hayat buldu. Dönemin İzmir Valisi Kıbrıslı Kamil Paşa'nın öncülüğünde 1 Temmuz 1900 tarihinde temeli atılan kule, hummalı çalışmaların ardından 1 Eylül 1901'de görkemli bir törenle açıldı.

Fransız mimar Raymond Charles Péré tarafından tasarlanan yapı, 4 katlı mimarisi, 25 metre yüksekliği ve oryantalist tarzıyla dikkat çekiyor. Osmanlı ve Kuzey Afrika mimari motiflerinin sentezlendiği kule, estetiktik anlayışıyla döneminin en başarılı taş işçiliği örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Saati Alman imparatoru hediye etti

İzmir Saat Kulesi'nin en dikkat çeken detaylarından biri de mekanik saati. Kulenin saati, dönemin siyasi ve diplomatik ilişkilerinin bir nişanesi olarak Alman İmparatoru ikinci Wilhelm tarafından Sultan ikinci Abdülhamid'e hediye edildi.

1974 depremi ve mimarisiyle yıllara meydan okuyor

Tarihi süreçte pek çok olaya tanıklık eden kule, 1974 yılında İzmir'de meydana gelen şiddetli depremde hasar görmüş ve saati depremin yaşandığı an olan 02.04'te durmuştu. Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından yeniden çalışır hale getirilen saat, günümüzde de zamana tanıklık etmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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