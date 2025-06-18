İstanbul My Love: Aşk ve Teknolojiyi Buluşturan Mini Dizi Yayına Girdi

İSTANBUL'un ruhunu sinematografik bir dille anlatan, başrollerinde Engin Akyürek ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı orijinal mini dizi ' İstanbul My Love' ( İstanbul Aşkım), 19 Haziran'dan itibaren Go Türkiye'nin YouTube kanalında yayına girecek.

İstanbul'un dünyada tanıtımı adına çekilen, Orta Doğu ve Avrupa'nın içinde yer aldığı farklı coğrafyalardaki izleyicilerle buluşacak olan mini dizi dijital kampanya stratejisiyle yurt dışındaki izleyicinin beğenisine sunulacak. Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın üstlendiği ' İstanbul My Love' ( İstanbul Aşkım), Engin Akyürek, Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Yasemin Kay Allen ve İlayda Akdoğan gibi oyuncuları bir araya getiriyor. Yaklaşık 3'er dakikalık 10 bölümden oluşan dizi, İstanbul'un estetik ruhunu, modern zamanlarda yazgıya karşı koyma çabasını ve aşkın sezgisel doğasını güçlü görsellikle izleyiciye sunuyor. Tamamı İstanbul'da çekilen mini dizi, Çırağan Sarayı, Rixos Tersane, Galataport, AKM Taksim, Karaköy, Boğaz ve Beyoğlu gibi şehrin en ikonik noktalarında geçen sahnelerle izleyiciyi keşfe çıkarıyor. Her sahne, İstanbul'un hafızasını ve kalp atışını hissettiren görsel bir deneyim sunuyor.

Afra Saraçoğlu'nun hayat verdiği İstanbul karakteri, yapay zeka üzerine geliştirdiği yenilikçi yazılımıyla aşkın bile programlanabileceğine inanan genç bir girişimci. Yazılımını, başarılarıyla tanınan ancak duygusal dünyasını kapalı tutan iş insanı Tan'a (Engin Akyürek) sunar. Tan, İstanbul'un algoritmasına meydan okuyarak 3 randevuda gerçek aşkı bulmayı teklif eder. Eğer bu deney başarılı olursa, genç kadının şirketine yatırım yapacaktır. Yapay zeka destekli aşk deneyi zamanla her iki karakter için de duygusal ve kişisel bir yolculuğa dönüşür.