Trabzon'da "İnsandan Kaçan" adlı tiyatro oyunu sahnelendi

İstanbul Devlet Tiyatrosu, 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında Moliere'nin 'İnsandan Kaçan' adlı oyununu Trabzon'da sanatseverlerle buluşturdu. Oyunda zenginlik ve ikiyüzlülüğe karşı bir mücadelenin hikayesi sahnelendi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali kapsamında, Moliere'nin yazdığı, Bedrettin Tuncel'in Türkçeye çevirdiği ve rejisörlüğünü Cem Emüler'in yaptığı oyun, Trabzon Devlet Tiyatrosu Haluk Ongan Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.

Oyunda Emre Ön, Evren Akyürek, Sertel Uğur, Abdülhamit Mutlu, Fatma Nazlı Kurbal, Türkü Deyiş Çınar, Fatoş Ece Koroğlu Önalp, Selim Ata Polat, Atlas Karan Tumluer, Ege Erarslan ve Burhan Yıldız rol aldı. Oyunun dekor ve kostüm tasarımını Ayçın Tar, ışık tasarımını Yakup Çartık, müziklerini de Burak Erkul yaptı.

Tek perdelik oyunda, başrol oyuncusunun zenginliğin, süsün ve abartılı nezaketin takdir topladığı seçkinler dünyasında kötülük, ikiyüzlülük, yalan ve dedikoduya savaş açmaya karar vermesiyle çevresindeki herkesle mücadelesi anlatıldı.

Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, oyunun ardından ekibe teşekkür ederek, plaket verdi.

Festival kapsamında İstanbul Devlet Tiyatrosu, Yomra Fen Lisesi Konferans Salonu'nda da "Masal Yolu" adlı çocuk oyununu sahneledi.

Festival, 15 Mayıs'a kadar çeşitli oyun ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
