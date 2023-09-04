İsmail YK, Gazi Emet'in Kurtuluşu Bor Termal ve Turizm Festivalinde sevenleriyle buluştu

Ünlü sanatçı İsmail YK, 3 Eylül Gazi Emet'in Kurtuluşu Bor Termal ve Turizm Festivalinin 101.yıl dönümü kutlama programları çerçevesinde sevenleriyle buluştu. Emet Termal otel Amfitiyatro'da sahne alan İsmail YK, sahnede kaldığı yaklaşık 2 saat boyunca en sevilen şarkılarını seslendirerek izleyenlerine eğlenceli dakikalar yaşattı. Konser sonrasında Belediye Başkanı Hüseyin Doğan tarafından İsmail YK'ya yöresel Emet keçi peyniri ve heybe hediye edildi.