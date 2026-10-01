İskenderun Kaymakamı, restorasyon süren Rum ve Süryani Katolik kiliselerini inceledi

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İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt ile birlikte ilçede restorasyon ve güçlendirme çalışmaları sürdürülen Rum Katolik ve Süryani Katolik kiliselerini ziyaret etti.

Korunması gereken kültür varlıkları kapsamında çalışmaların yürütüldüğü kiliselerde incelemelerde bulunan Kaymakam Önder ve Bölge Müdürü Bozkurt, gerçekleştirilen restorasyon ve güçlendirme çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında tarihi yapıların mevcut durumu ve yürütülen çalışmaların geldiği aşama değerlendirildi. Kiliselerde gerçekleştirilen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının, yapıların korunmasına yönelik faaliyetler kapsamında sürdürüldüğü belirtildi.

Kaymakam Önder ve Bölge Müdürü Bozkurt, kiliselerin farklı bölümlerinde incelemelerde bulunarak devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İskenderun'da korunması gereken kültür varlıkları arasında yer alan tarihi yapıların restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yapıların gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı