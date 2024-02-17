Üye Girişi
Haberler

Kilis'te Okuma Yazma Kurslarına Katılan İki Kadın, Hayatlarını Değiştirdi

Güncelleme:

Kilis'te çeşitli nedenlerle okula gidemeyen Beyhan Aslan (60) ile Sultan Samancı (57), kursta okuma yazma öğrendi.

Kilis'te çeşitli nedenlerle okula gidemeyen Beyhan Aslan (60) ile Sultan Samancı (57), kursta okuma yazma öğrendi.

Beyhan Aslan ile Sultan Samancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın 2018 yılında başlattığı "Okuma-Yazma Seferberliği" kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) kurslarına katıldı.

Burada okuma yazmayı öğrenen Aslan ve Samancı, evdeki işlerinden kalan zamanlarında ders çalışmalarını sürdürüyor. Okuma yazma öğrendikten sonra hayatlarında kolaylık yaşayan Aslan ve Samancı, gösterdikleri gayretle kursa katılan kadınlara da örnek oldu.

Dört çocuk ve 12 torun sahibi Beyhan Aslan, AA muhabirine, geç de olsa en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Köyde büyüdüğünü ve o dönemde kız çocuklarının okumasına sıcak bakılmadığı için okula gidemediğini belirten Aslan, "Okumak istiyordum ama babam beni okula göndermedi. 'Kızlar okumaz derdi' bize. Okumayı çok seven biriydim. Çocuklarımı okuttum ve bundan sonra da ben okuyacağım diyerek kursa başladım." dedi.

"Ziraat mühendisi olmayı çok isterdim"

Ziraat mühendisi olmayı çok istediğini vurgulayan Aslan, "İlkokul öğretmenliğini de çok severdim. Yani okumayı çok isteyen biriyim. Ama imkanlar olmadı, fırsatımız olmadığı için bugün öğreniyoruz." diye konuştu.

Okuma yazma öğrenmenin hayatını kolaylaştırdığını dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"Önceden bir yere gittiğimde tabelaları okuyamazdım. Gittiğim yerin neresi, olduğunu bilemezdim. Şimdi mesela göz doktoruna gideceğim, yazıyı okuyup oranın göz doktoru ya da dahiliye olduğunu biliyorum. Tabelaları okuyabiliyorum. Okuma sayesinde bunların hepsini öğrendim."

Okumanın yaşı olmadığını anlatan Aslan, üniversite okuma hedefinin olduğunu belirtti. Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a başlattıkları "Okuma-Yazma Seferberliği" için teşekkür etti.

Yaklaşık 5 aydır okuma yazma kurslarına katılan Sultan Samancı da kursta kendileri ile çok ilgilenen usta öğreticilere teşekkür etti. Samancı, ehliyet alarak araç kullanmak istediğini söyledi.

Hastaneye gittiğinde okuma yazma bilmediği için çok zorlandığını dile getiren Samancı, "Çocuklarım olmadan bir yere gittiğimde okuyamadığım için çok zorlanıyordum. Şimdi okumayı öğrendim. Hastaneye gittiğimde kan tahlili nerde verilir bilmiyordum. Okumayı öğrendikten sonra hayatım kolaylaştı." diye konuştu.

Çeşitli nedenlerden okula gidemediğini ifade eden Samancı, belli bir yaştan sonra hayatındaki bu eksikliği gidermiş olmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Beyhan Aslan Kilis Yaşam Kültür Sanat Haberler

Bakmadan Geçme

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI? Noterler cumartesi çalışıyor mu, kaça kadar açık? Noter çalışma saatleri 2024! Niğde belediye başkanı hangi partiden? Niğde belediye başkanı kim, hangi partiden seçilmiştir? ATM'den kaç TL nakit çekiliyor? ATM nakit çekme limiti ne kadar, kaç TL'ye yükseltildi? LİMAK ÇİMENTO HALKA ARZ: Limak Çimento halka arz ne zaman, katılım endeksine uygun mu? SORA NEDİR? YAPAY ZEKA SORA NE İŞE YARAR? Yapay zeka uygulaması sora nasıl kullanılır? Müge Anlı Evra kimdir? Müge Anlı İle Tatlı Sert Evra gerçek adı ne, olayı nedir? BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Emekli bayram ikramiyesi kaç TL, belli oldu mu? Detaylar belli oldu! Bugün Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı, yayınlanacak mı? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 17 Şubat Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 17 Şubat dün gece deprem mi oldu? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 17 Şubat Cumartesi hangi sınav yapılacak? 17 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Tarihte bugün ne oldu? 19 Şubat'ta doğan ünlüler! 19 Şubat'ta ne oldu? 19 Şubat ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 18 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 18 Şubat'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 17 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 17 Şubat'ta yaşananlar!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title